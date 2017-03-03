Текст «Тотального диктанта» написал пермяк

Пермяк Леонид Юзефович написал текст для «Тотального диктанта-2017», который пройдёт 8 апреля в 800 городах страны. В тексте из 250 слов писатель рассказал о местах, с которыми связана его жизнь, сообщает ТАСС.

«В эссе описаны три города и три реки, на которых они стоят. Диктант делится на три части. В первой — мой родной город Пермь и река Кама, во второй — Улан-Удэ и Селенга, в третьей — Санкт-Петербург и Нева», — рассказал автор.

По словам писателя, он с удовольствием согласился написать эссе для диктанта. Сложность своего короткого рассказа Леонид Юзефович назвать затруднился. Сказал только, что старался не включать туда слова, в написании которых не уверен.

Леонид Юзефович — автор произведений «Князь ветра», «Песчаные всадники», «Казароза» и так далее. В 2001 и 2016 годах он был удостоен литературной премии «Национальный бестселлер», в 2009 году стал лауреатом премии «Большая книга».

В Перми бесплатные занятия для подготовки к «Тотальному диктанту» проходят в библиотеке им. Горького.