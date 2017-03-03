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06:38 (мск), источник: РИА Новости

Пропавший в море у Пхукета россиянин найден живым: он сутки держался за буй

БАНГКОК, 3 мар — РИА Новости. Россиянин, пропавший в четверг во время плавания с маской и ластами неподалеку от острова Пхукет в Таиланде, утром в пятницу найден живым в открытом море, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке Владимир Соснов.

Россиянин Дмитрий Сомов 1968 года рождения в четверг утром отправился с тремя друзьями в район острова Рача Ной неподалеку от Пхукета заниматься сноркелингом, рассказал дипломат. Внезапно всех четверых подхватило мощное подводное течение, они разделились и потеряли друг друга.

Троим российским туристам удалось выплыть и привлечь внимание местных рыбаков, которые их подобрали и доставили на берег. Дмитрия Сомова не нашли. Его друзья обратились в морскую полицию и сообщили в посольство, после чего началась поисковая операция
Владимир СосновЗаведующий консульским отделом посольства РФ в Бангкоке

«Весь вчерашний день морская полиция, таиландские военные моряки и добровольцы из россиян и местных жителей искали Сомова в районе, куда его могло отнести течение, и никто не рассчитывал уже найти его живым. До темноты найти его не удалось, поиски продолжились с рассветом. И вот полчаса назад мне позвонили полицейские и сообщили сначала, что нашли тело российского туриста, и вдруг, прямо во время разговора мой собеседник закричал — нет, он живой!», — рассказал консул.

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В настоящее время 49-летний россиянин, сутки продержавшийся в воде за плавающий буй, которые устанавливают на месте погружения дайверы и те, кто занимается сноркелингом, уже на пути к Пхукету, добавил Соснов.

«Я хотел бы выразить от имени посольства глубочайшую благодарность всем, кто участвовал в поисковой операции. Обычно в случае исчезновения человека в море власти начинают его искать только через 12 часов, однако в случае россиянина Дмитрия Сомова поисковая операция началась немедленно после того, как о его исчезновении сообщили его друзья», — сказал дипломат.

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