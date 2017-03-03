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07:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

В Омске более 300 человек поместили в мыльный пузырь

Сейчас омичи ждут подтверждения от представителей книги рекордов Гиннеса.

Организаторы необычной акции решили попасть в книгу рекордов Гиннеса.

Жительница Омска Людмила Дарьина уже известна своим мировым рекордом по высоте мыльного пузыря — она достигала 10 метров. Теперь девушка замахнулась на еще одно достижение.

Шоу устроили в областном Эскпоцентре. Там закрепили обруч диаметром 10 метров. Участников ростом не ниже 152 сантиметров попросили не разговаривать и не шевелиться. Сначала организаторы решили поместить в сферу 276 человек, затем рискнули добавить еще. В итоге в мыльном пузыре оказались 374 добровольца.

Сейчас омичка ждет подтверждения от представителей книги рекордов Гиннеса. Артистка отмечает, что при подготовке к таким шоу не обходится без сложностей, даже на репетициях.

«Мы конструкцию собирали 4 раза. Ушло у нас на это 9 суток, чтобы отрепетировать это все. Первый раз сломали конструкцию полностью, второй раз не повезло у нас с раствором, третий раз мы отрепетировали. И потом был уже финальный монтаж на этой точке», — рассказала артистка шоу мыльных пузырей Людмила Дарьина.

Предыдущий мировой рекорд, а именно 214 человек в мыльном пузыре, был зарегистрирован в Чехии.

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