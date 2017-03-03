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07:03 (мск), источник: Губерния онлайн

На 0,5% снизилась величина прожиточного минимума в Хабаровском крае

Величина прожиточного минимума за четвертый квартал 2016 года составила 12 910 рублей. По сравнению с предыдущим периодом этот показатель снизился на 0,5%.

Источник: Reuters

Стоимость непродовольственных товаров уменьшилась на один процент, услуг — на 1,2%, обязательных платежей — на 0,6%. Продуктовый набор в четвертом квартале прошлого года стоил 5 458 рублей. Стоимость услуг составила 3 273 рубля, непродовольственных товаров — 3 282 рубля.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 13 755 рублей, для пенсионеров — 10 429 рублей, для детей — 13 404 рублей. Эти показатели будут учитываться при предоставлении соцподдержки жителям края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Напомним, в третьем квартале 2016 года величина прожиточного минимума составила 12 972 рубля.

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