На 0,5% снизилась величина прожиточного минимума в Хабаровском крае

Стоимость непродовольственных товаров уменьшилась на один процент, услуг — на 1,2%, обязательных платежей — на 0,6%. Продуктовый набор в четвертом квартале прошлого года стоил 5 458 рублей. Стоимость услуг составила 3 273 рубля, непродовольственных товаров — 3 282 рубля.

Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума установлена на уровне 13 755 рублей, для пенсионеров — 10 429 рублей, для детей — 13 404 рублей. Эти показатели будут учитываться при предоставлении соцподдержки жителям края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Напомним, в третьем квартале 2016 года величина прожиточного минимума составила 12 972 рубля.