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07:06 (мск), источник: VLADNEWS

В связи с празднованием Международного женского дня график работы МФЦ Владивостока изменится

С 9 марта прием граждан будет проходить в обычном режиме.

Источник: mfc-25.ru

В приморской столице в связи с празднованием Международного женского дня меняется график работы муниципальных отделений многофункционального центра «Мои документы», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Заявителей уведомляют о том, что 7 марта все отделения МФЦ будут работать до 19 часов, кроме территориально обособленного структурного подразделения в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, д. 36) — оно будет работать до 17 часов. 8 марта отделения МКУ «МФЦ ВГО» будут закрыты.

Для получения консультации или справки по вопросам услуг, оказываемых МФЦ достаточно в часы работы отделений позвонить по единому многоканальному телефону в единую информационно-справочную службу 230−34−84. Открыт и адрес электронной почты МФЦ для обращений граждан — mfc-vlc@mfcvl.ru.

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