В связи с празднованием Международного женского дня график работы МФЦ Владивостока изменится

В приморской столице в связи с празднованием Международного женского дня меняется график работы муниципальных отделений многофункционального центра «Мои документы», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Заявителей уведомляют о том, что 7 марта все отделения МФЦ будут работать до 19 часов, кроме территориально обособленного структурного подразделения в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, д. 36) — оно будет работать до 17 часов. 8 марта отделения МКУ «МФЦ ВГО» будут закрыты.