В связи с празднованием Международного женского дня график работы МФЦ Владивостока изменится
С 9 марта прием граждан будет проходить в обычном режиме.
С 9 марта прием граждан будет проходить в обычном режиме.
В приморской столице в связи с празднованием Международного женского дня меняется график работы муниципальных отделений многофункционального центра «Мои документы», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Заявителей уведомляют о том, что 7 марта все отделения МФЦ будут работать до 19 часов, кроме территориально обособленного структурного подразделения в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, д. 36) — оно будет работать до 17 часов. 8 марта отделения МКУ «МФЦ ВГО» будут закрыты.
Для получения консультации или справки по вопросам услуг, оказываемых МФЦ достаточно в часы работы отделений позвонить по единому многоканальному телефону в единую