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07:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Заключенные Приморья зарабатывают на котлетах и маргарине

В приморском ГУФСИН все меньше осужденных, имеющих непогашенные денежные иски, сообщает ИА Дейта.

В исправительных учреждениях Приморского края на 9% уменьшилось количество осужденных, задолжавших по искам. Одна из главных причин — запуск новых производств и изделий.

В 2016 году в учреждениях ГУФСИН содержалось 3037 человек, имеющих иски. За год число таких осужденных стало меньше на 293 человека. Это стало результатом развития производственных возможностей колоний. Сотрудничество с бизнес-сообществом и иностранными инвесторами помогло освоить и открыть новые производственные объекты, а также увеличить количество рабочих мест для осужденных.

Так, за минувший год освоено 55 новых видов продукции и дополнительно трудоустроено 455 осужденных. В списке новых производств выпуск комбикорма, маргарина, сливочного масла, моющих средств, мясных полуфабрикатов, сушеных овощей, а также пошив новых моделей одежды для различных организаций.

Трудясь на производственных объектах УИС Приморья в 2016 году, осужденные выплатили почти 27 миллионов рублей по искам.

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