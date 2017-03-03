Заключенные Приморья зарабатывают на котлетах и маргарине
В приморском ГУФСИН все меньше осужденных, имеющих непогашенные денежные иски, сообщает ИА Дейта.
В приморском ГУФСИН все меньше осужденных, имеющих непогашенные денежные иски, сообщает ИА Дейта.
В исправительных учреждениях Приморского края на 9% уменьшилось количество осужденных, задолжавших по искам. Одна из главных причин — запуск новых производств и изделий.
В 2016 году в учреждениях ГУФСИН содержалось 3037 человек, имеющих иски. За год число таких осужденных стало меньше на 293 человека. Это стало результатом развития производственных возможностей колоний. Сотрудничество с
Так, за минувший год освоено 55 новых видов продукции и дополнительно трудоустроено 455 осужденных. В списке новых производств выпуск комбикорма, маргарина, сливочного масла, моющих средств, мясных полуфабрикатов, сушеных овощей, а также пошив новых моделей одежды для различных организаций.
Трудясь на производственных объектах УИС Приморья в 2016 году, осужденные выплатили почти 27 миллионов рублей по искам.