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07:33 (мск), источник: VN.RU

Исторический парк откроют в зданиях военного городка

В Новосибирске появится исторический парк. Это комплекс старинных зданий, расположенных на улице Тополевой на территории 17-го военного городка.

Как заявил второго марта региональный министр культуры Игорь Решетников, в Гарнизонном доме офицеров, который стал собственностью регионального правительства, откроют выставку, посвященную героям-землякам. А в соседнем доме, построенном больше века назад, разместят возрожденную организацию «Центр патриотического воспитания граждан», которую закрыли четыре года назад. Несколько помещений отдадут областному краеведческому музею. Принять первых посетителей Исторический парк сможет в октябре.

— Сейчас ведутся переговоры, чтобы забрать и землю, и все помещения, которые находятся рядом. Самое главное, что есть федеральное софинансирование Это один из самых важных проектов, — говорит министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.

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