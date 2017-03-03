Исторический парк откроют в зданиях военного городка
В Новосибирске появится исторический парк. Это комплекс старинных зданий, расположенных на улице Тополевой на территории 17-го военного городка.
В Новосибирске появится исторический парк. Это комплекс старинных зданий, расположенных на улице Тополевой на территории 17-го военного городка.
Как заявил второго марта региональный министр культуры Игорь Решетников, в Гарнизонном доме офицеров, который стал собственностью регионального правительства, откроют выставку, посвященную
— Сейчас ведутся переговоры, чтобы забрать и землю, и все помещения, которые находятся рядом. Самое главное, что есть федеральное софинансирование Это один из самых важных проектов, — говорит министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников.