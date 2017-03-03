Сегодня в Казани ожидается 3 градуса тепла
В Казани ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
В Казани ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха днем +1 +3 градуса тепла. На дорогах гололедица.