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09:06 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани ожидается 3 градуса тепла

В Казани ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Источник: Prokazan.ru

Ветер южный умеренный. Максимальная температура воздуха днем +1 +3 градуса тепла. На дорогах гололедица.

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