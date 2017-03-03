Вопросы про Есентаеву и Адамбая попали в ЕНТ

В одном из заданий авторы использовали интервью режиссера Ермека Турсунова, в котором речь шла о Баян Есентаевой и Нуртасе Адамбае, передает «КТК».

К тексту интервью прилагались вопросы. Общественность посчитала, что дети должны знать школьную программу, а не изучать биографию казахстанских звезд. Но чиновники все объяснили просто: это тест на умение выделять главную мысль текста. В центре национального тестирования заявили, что намеренно внесли такой вопрос. Это не только позволит проверить абитуриентов на логику, но и привлечет внимание к самим тестам.



— Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание общественности к тому, что есть возможность подготовиться к пробному тестированию ЕНТ. На самом тестировании все тексты по стандартам обязательного государственного образования. В этой связи мы можем заверить всех, в базе данных тестовых вопросов всё в рамках ГОСО, — пояснил Рамазан Алимкулов, директор Национального центра тестирования.