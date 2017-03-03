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07:11 (мск), источник: 365info.kz

Вопросы про Есентаеву и Адамбая попали в ЕНТ

В Национальном центре тестирования объяснили, как и зачем вопросы про казахстанских знаменитостей попали в тесты.

Источник: 365info.kz

В одном из заданий авторы использовали интервью режиссера Ермека Турсунова, в котором речь шла о Баян Есентаевой и Нуртасе Адамбае, передает «КТК».

К тексту интервью прилагались вопросы. Общественность посчитала, что дети должны знать школьную программу, а не изучать биографию казахстанских звезд. Но чиновники все объяснили просто: это тест на умение выделять главную мысль текста. В центре национального тестирования заявили, что намеренно внесли такой вопрос. Это не только позволит проверить абитуриентов на логику, но и привлечет внимание к самим тестам.

— Это было сделано для того, чтобы привлечь внимание общественности к тому, что есть возможность подготовиться к пробному тестированию ЕНТ. На самом тестировании все тексты по стандартам обязательного государственного образования. В этой связи мы можем заверить всех, в базе данных тестовых вопросов всё в рамках ГОСО, — пояснил Рамазан Алимкулов, директор Национального центра тестирования.

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