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10:50 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Речные трамвайчики до Культбазы начинают ходить из Волгограда

С 3 марта начинают ходить речные трамвайчики из Волгограда до Культбазы.

Как сообщает ВДТВ пресс-служба Волгоградского речпорта, согласно договору, заключенному между речпортом и администрацией Волгограда, ходить речные трамвайчики до Культбазы будут с 3 по 31 марта.

Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю — в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Из Волгограда они будут отправляться в 8:30 и в 15:30, от Щучьего прорана — в 9:10 и 16:10. С Культбазы в обратный рейс трамвайчики будут отчаливать в 9:30 и 16:30. Билет для взрослых будет стоить 64 рубля, для детей — 32. Стоимость провоза багажа — 20 рублей.

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