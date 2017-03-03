Речные трамвайчики до Культбазы начинают ходить из Волгограда

Как сообщает ВДТВ пресс-служба Волгоградского речпорта, согласно договору, заключенному между речпортом и администрацией Волгограда, ходить речные трамвайчики до Культбазы будут с 3 по 31 марта.

Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю — в среду, пятницу, субботу и воскресенье. Из Волгограда они будут отправляться в 8:30 и в 15:30, от Щучьего прорана — в 9:10 и 16:10. С Культбазы в обратный рейс трамвайчики будут отчаливать в 9:30 и 16:30. Билет для взрослых будет стоить 64 рубля, для детей — 32. Стоимость провоза багажа — 20 рублей.