8 марта парковка в Москве будет бесплатной

8 марта парковка в столице будет бесплатной. Об этом рассказал заммэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Бесплатно оставить машину автомобилисты смогут на любой улице, включённой в состав московского парковочного пространства. Интенсивность движения транспорта в праздничные дни снижается, поэтому такой режим не ухудшит ситуацию на дорогах. Платными останутся огороженные плоскостные парковки со шлагбаумами.

С 1 января 2016 года по воскресеньям и праздникам в столице можно парковаться бесплатно. Где в Москве есть платные парковки и какие на них тарифы, можно узнать на сайте transport.mos.ru. Подробнее об оплате парковки, поисках эвакуированного авто и оформлении резидентного разрешения — в разделе «Услуги и сервисы» на mos.ru.