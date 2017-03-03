Полиция просит помощи в розыске подростка Димы Гудовского

— На работу я вышла через неделю после того, как сын пропал. Постоянно в стрессе, пью успокоительные, — говорит мама мальчика Наталья Гудовская.

Мама Димы Гудовского места себе не находит. После исчезновения сына прошло уже несколько недель, чтобы окончательно не сойти с ума, вышла на работу. Заявление о пропаже в полицию родители подали в тот же день шестого февраля, подключили волонтеров. Несколько раз звонили горожане, якобы видели Диму, но информация не подтвердилась. Накануне Следственный комитет возбудил дело по 105-й статье УК — «Убийство». Уверенности, что парня нет в живых, конечно, нет. Такая мера дает оперативникам больше полномочий при поиске. Как говорят следователи, в подобных ситуация это обычная практика.