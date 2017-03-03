Полиция просит помощи в розыске подростка Димы Гудовского

— На работу я вышла через неделю после того, как сын пропал. Постоянно в стрессе, пью успокоительные, — говорит мама мальчика Наталья Гудовская.
Мама Димы Гудовского места себе не находит. После исчезновения сына прошло уже несколько недель, чтобы окончательно не сойти с ума, вышла на работу. Заявление о пропаже в полицию родители подали в тот же день шестого февраля, подключили волонтеров. Несколько раз звонили горожане, якобы видели Диму, но информация не подтвердилась. Накануне Следственный комитет возбудил дело по 105-й статье УК — «Убийство». Уверенности, что парня нет в живых, конечно, нет. Такая мера дает оперативникам больше полномочий при поиске. Как говорят следователи, в подобных ситуация это обычная практика.
— На данный момент проводится полный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, но результата пока нет. Всем, кто видел Дмитрия Гудовского, просьба позвонить по телефону 02, — говорит старший следователь следственного отдела по Октябрьскому району г. Новосибирска Следственного комитета по Новосибирской области Алексей Дереза.
Мобильный телефон у Димы есть, но он его с собой не взял. Один раз мошенники даже просили выкуп за сына — две тысячи рублей. Подросток ушел из дома без денег и без паспорта — уехать в другой город он бы не смог.
— Димочка, сынок, если ты слышишь, пожалуйста, вернись домой! Мы тебя очень любим и ждем! Возвращайся скорее! — говорит Наталья Гудовская.
Рост Дмитрия 190 см, худощавого телосложение, глаза серые, темно-русые волосы. Был одет в пуховик цвета хаки с оранжевыми вставками вдоль замка, темно-серые джинсы, на ногах — темно-коричневые ботинки на шнурках и замками по бокам, на голове серая вязаная шапка. Если вы где-то видели Диму, сразу же звоните по телефону 02 или 020 с мобильного.