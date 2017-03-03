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07:19 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На ВДНХ роботы подарят дамам тысячу роз

ВДНХ перепрофилирует своих роботов для участия в праздниках.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Роботы-андроиды 8 марта будут весь день развлекать и поздравлять посетительниц ВДНХ на «Робостанции» в павильоне № 2. Промышленный робот Бакстер раздаст посетительницам 1000 живых роз, андроид Теспиан расскажет стихи, а робот на колёсах по имени Борис порадует комплиментами.

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Как отметили в пресс-службе выставки, андроид Борис — самый интеллектуальный из коллекции «Робостанции» ВДНХ. Он может распознавать лица и запоминать тех, с кем успел пообщаться. Специально к 8 Марта его обучили произносить поздравления и говорить приятные слова. У робота внушительный словарный запас и талант к импровизации, таким образом, в комплиментах и поздравительных речах Борис повторяться не будет.

Ещё одного робота станции, андроида Теспиана, также перепрограммировали для поздравления посетительниц в Международный женский день. Он больше всех похож на человека: у него есть голова, руки и ноги. Он способен запоминать и воспроизводить большое количество фраз и реплик. В праздничный день Теспиан будет декламировать стихи.

В качестве комплимента даме он сможет сказать: «Такую красотку я вижу в первый раз!»
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Все желающие смогут получить предсказание от небольшого робота-шарманщика по имени Деревяка. Он гадает по руке, сканируя её. В честь 8 Марта он будет предсказывать только добрые события.

«Робостанция» на ВДНХ и её обитатели не оставляют без внимания праздничные дни. Они уже принимали участие в поздравительных акциях в День святого Валентина и в развлечении гостей на масленичной неделе. Всего в павильоне находится 25 роботов с различным функционалом.

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