На ВДНХ роботы подарят дамам тысячу роз
ВДНХ перепрофилирует своих роботов для участия в праздниках.
ВДНХ перепрофилирует своих роботов для участия в праздниках.
Как отметили в
Ещё одного робота станции, андроида Теспиана, также перепрограммировали для поздравления посетительниц в Международный женский день. Он больше всех похож на человека: у него есть голова, руки и ноги. Он способен запоминать и воспроизводить большое количество фраз и реплик. В праздничный день Теспиан будет декламировать стихи.
Все желающие смогут получить предсказание от небольшого
«Робостанция» на ВДНХ и её обитатели не оставляют без внимания праздничные дни. Они уже принимали участие в поздравительных акциях в День святого Валентина и в развлечении гостей на масленичной неделе. Всего в павильоне находится 25 роботов с различным функционалом.