Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Имя для ребенка, рожденного весной: 12 вариантов
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
«Исчезнет через 60 дней»: Захарченко предрек гибель Украины
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Имя влияет на внешность и поведение
Немцы и китайцы едут лечиться в Россию
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
08:20 (мск), источник: VN.RU

Владимир Путин сфотографировался с хоккеисткой из Чика

18-летней спортсменке Екатерине Лобовой, которая родилась и выросла под Новосибирском, удалось сфотографироваться с президентом РФ во время его визита в Красноярск. Охранники не успели испортить снимок.

Источник: Екатерина Лобова

В Красноярске во время рабочего визита президента РФ спортсменка из Новосибирска смогла сфотографироваться с Владимиром Путиным, несмотря на бдительную охрану.

Глава государства посетил многофункциональный спортивный центр «Академия биатлона», где встретился с победителями 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года. В их число попала защитник женской команды «Бирюса» Екатерина Лобова. Катя недавно играет за красноярскую команду, а до этого была хоккеисткой команды «Штурм» из рабочего поселка Чик. Это в 20 километрах от Новосибирска. Владимиру Путину триумфаторы игр вручили символ Универсиады — игрушечную U-лайку.

«У нас была короткая встреча с президентом, а после того как мы пообщались, другие девчонки пошли фотографироваться, — рассказала VN.ru Екатерина Лобова. — И я подумала, что таких моментов в жизни бывает немного, и нужно его использовать. Я попросила сфотографироваться, и все».

По словам Кати, она ужасно скучает по Новосибирску и особенно по родному поселку. «Мне очень хотелось бы играть в Новосибирске. Может, когда-нибудь и у нас откроют профессиональную женскую команду по хоккею, и я перееду туда играть», — говорит Катя.

По словам девушки, до этого Владимира Путина она видела только по телевизору. «Он ничем не отличается. К фотосессии отнесся дружелюбно, правда, охранники его быстро окружили, и многие не успели сделать фото, — продолжает Катя. — Ну, я пошла самая первая. Нужно было не упустить момент».

Добавим, что Екатерина Лобова несколько лет играла за мальчиковую хоккейную команду «Штурм-2000» под номером 11. Но затем девушка по причине возраста была вынуждена покинуть клуб и уехать в Красноярск, где сейчас играет за женскую команду.

— Катя, кто у вас в хоккее кумир?

— Кумиром был Владимир Тарасенко. Но когда он еще играл за новосибирскую «Сибирь».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Автор «Журавлей и карликов» прочитает Тотальный диктант-2017
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Трамп назвал «охотой на ведьм» претензии демократов к Сешнсу
ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка
Правительство отказалось от продажи спиртовых настоек по рецепту
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Биткоин стал дороже золота
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь