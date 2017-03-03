Владимир Путин сфотографировался с хоккеисткой из Чика

В Красноярске во время рабочего визита президента РФ спортсменка из Новосибирска смогла сфотографироваться с Владимиром Путиным, несмотря на бдительную охрану.

Глава государства посетил многофункциональный спортивный центр «Академия биатлона», где встретился с победителями 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 года. В их число попала защитник женской команды «Бирюса» Екатерина Лобова. Катя недавно играет за красноярскую команду, а до этого была хоккеисткой команды «Штурм» из рабочего поселка Чик. Это в 20 километрах от Новосибирска. Владимиру Путину триумфаторы игр вручили символ Универсиады — игрушечную U-лайку.

«У нас была короткая встреча с президентом, а после того как мы пообщались, другие девчонки пошли фотографироваться, — рассказала VN.ru Екатерина Лобова. — И я подумала, что таких моментов в жизни бывает немного, и нужно его использовать. Я попросила сфотографироваться, и все».

По словам Кати, она ужасно скучает по Новосибирску и особенно по родному поселку. «Мне очень хотелось бы играть в Новосибирске. Может, когда-нибудь и у нас откроют профессиональную женскую команду по хоккею, и я перееду туда играть», — говорит Катя.

По словам девушки, до этого Владимира Путина она видела только по телевизору. «Он ничем не отличается. К фотосессии отнесся дружелюбно, правда, охранники его быстро окружили, и многие не успели сделать фото, — продолжает Катя. — Ну, я пошла самая первая. Нужно было не упустить момент».

Добавим, что Екатерина Лобова несколько лет играла за мальчиковую хоккейную команду «Штурм-2000» под номером 11. Но затем девушка по причине возраста была вынуждена покинуть клуб и уехать в Красноярск, где сейчас играет за женскую команду.

— Катя, кто у вас в хоккее кумир?

— Кумиром был Владимир Тарасенко. Но когда он еще играл за новосибирскую «Сибирь».