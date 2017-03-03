В Новосибирск прилетели чистые синицы из Казахстана
Новосибирские птахи после зимы выглядят чумазее своих сородичей из более южных регионов.
Новосибирские птахи после зимы выглядят чумазее своих сородичей из более южных регионов.
Синицы, которые перезимовали в Новосибирске внешне заметно отличаются от своих сородичей, прилетевших в конце
В начале марта горожане заметили, что в Новосибирске появились синицы с ярким оперением. Как рассказал орнитолог Алексей Яновский, разница в яркости оперения объясняется местом зимовки птиц. «В это время года активизировались кочующие птицы. Примерно неделю назад возле кормушек преобладали чумазые синицы с закопченным оперением, они провели зиму в городе и от копоти стали такими, плюс прятались в морозы в вентиляционных трубах. А теперь появились яркие, красивые синицы, которые зимовали вдали от Новосибирска — в более южных регионах страны или в Северном Казахстане», —пояснил орнитолог.
Кстати, кроме кочующих синиц в городе скоро появятся и перелетные птицы. Так в середине марта орнитологи ожидают в Новосибирской области появления главных пернатых вестников весны — грачей.