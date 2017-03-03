В Новосибирск прилетели чистые синицы из Казахстана

Синицы, которые перезимовали в Новосибирске внешне заметно отличаются от своих сородичей, прилетевших в конце февраля-начале марта из более теплых регионов и стран. Об этом рассказали орнитологи.

В начале марта горожане заметили, что в Новосибирске появились синицы с ярким оперением. Как рассказал орнитолог Алексей Яновский, разница в яркости оперения объясняется местом зимовки птиц. «В это время года активизировались кочующие птицы. Примерно неделю назад возле кормушек преобладали чумазые синицы с закопченным оперением, они провели зиму в городе и от копоти стали такими, плюс прятались в морозы в вентиляционных трубах. А теперь появились яркие, красивые синицы, которые зимовали вдали от Новосибирска — в более южных регионах страны или в Северном Казахстане», —пояснил орнитолог.

Кстати, кроме кочующих синиц в городе скоро появятся и перелетные птицы. Так в середине марта орнитологи ожидают в Новосибирской области появления главных пернатых вестников весны — грачей.