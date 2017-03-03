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08:07 (мск), источник: Om1.ru

В Омске вновь зафиксирован ночной выброс формальдегида

Минприроды опубликовало данные о качестве воздуха в областном центре на конец февраля. Неделю назад в Октябрьском округе было зафиксировано превышение формальдегида. Природоохранная прокуратура начала проверку.

Как выяснилось, с 24 по 25 февраля 2017 года в Омске было зарегистрировано превышение максимально разовой предельно допустимой концентрации формальдегида (1,3 — 1,5 ПДК). Данные о выбросе были получены с поста наблюдений № 28, находящегося в Октябрьском округе города.

Как отмечают в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, превышение было зафиксировано на фоне неблагоприятных погодных условий. По остальным видам вредных веществ все параметры в норме. Уровень азота, серы, аммиака и даже сажи превышен не был.

По остальным видам вредных веществ все параметры в норме. Уровень азота, серы, аммиака и даже сажи превышен не был.

Причины выброса формальдегида сейчас расследуются надзорными органами. Какое из предприятий допустило нарушение, не сообщается, однако известно, что в прежние годы основным источником выбросов форрмальдегида в указанной зоне является ОАО «Омскшина». Ранее у экологов и контролирующих органов уже были претензии к этому предприятию и его даже подвергали крупным штрафам.

В последний раз «Омскшина» фигурировала в сводках тревожных экологических новостей летом 2014 года. В июле было зафиксировано сразу 2 случая ночных выбросов формальдегида, превышающих ПДК в 4,2 и 10 раз.

Напомним, что наблюдения за состоянием атмосферы в Омске осуществляется в рамках созданной региональной и федеральной сети, имеющей множество пунктов в разных частях города, на которых делаются регулярные замеры, причем две сети являются автоматизированными и работают в круглосуточном режиме.

Обнародованные Минприроды аналитические данные были сделаны на основе наблюдений на 9 постах. На представленных графиках видно, что с 23 по 26 января в Омске сразу в нескольких районах увеличилось содержание оксида углерода, но кардинального превышения допустимых параметров не было.

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В Омске вновь зафиксирован ночной выброс формальдегида
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