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08:04 (мск), источник: Om1.ru

В Омске уменьшается количество больных гриппом и ОРВИ

По всему региону сняли карантинные меры. Эпидемия гриппа в области закончилась.

Эпидемия гриппа в Омске подошла к концу. По данным Управления Роспотребнадзора по Омской области, в регионе зарегистрировано 12 809 случаев заболеванием гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В настоящее время болеет 64 человека из 10 тысяч. Такие данные на 30,14% ниже уровня эпидемического порога заболеваемости.

Как отмечают в региональном Роспотребнадзоре, заболеваемость в регионе снизилась на 15,71%.

В циркуляции вирусов в регионе обнаружено 18 вирусов типа А (H3N2, так называемый, гонконгский грипп) и 8 вирусов типа B. В Омской области вместе с гриппозными вирусами циркулируют и вирусы негриппозной этиологии.

Как сообщили в надзорном ведомстве, всего с начала эпидемического сезона (сентябрь 2016 года) было подтверждено 275 случаев гриппа.

Отметим, Минздрав Омской области несколько дней назад объявил о снятии всех ограничительных мероприятий во всех здравоохранительных учреждениях региона.

Несмотря на спад эпидемии, местные Минздрав и Роспотребнадзор продолжают проводить ежедневный мониторинг заболеваемости в Омской области.

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