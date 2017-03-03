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09:09 (мск), источник: Ictv.ua

В Украине траур по погибшим горнякам на шахте Степная

3 марта объявлено в Украине днем траура по погибшим горнякам в результате взрыва на шахте Степовая во Львовской области.

Соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко, пишет его пресс-секретарь Святослав Цеголго.

— Также Петр Порошенко поручил Кабинету министров провести проверку всех угледобывающих предприятий Украины по обеспечению средствами и соблюдение норм безопасности производства, — добавил он.

Напомним, вчера в селе Глухов Львовской области произошел мощный взрыв на шахте Степная. Погибли 8 человек. Причиной взрыва, по предварительным данным, стала вспышка воздушно-метановой смеси.

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