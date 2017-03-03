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07:57 (мск), источник: РИА Новости

Парковка в Москве 8 марта будет бесплатной

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта, сообщает в пятницу официальный портал мэра и правительства столицы за ссылкой на заммэра, главу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.

Источник: РИА Новости

«Бесплатно оставить машину автомобилисты смогут на любой улице, включенной в состав московского парковочного пространства. Интенсивность движения транспорта в праздничные дни снижается, поэтому такой режим не ухудшит ситуацию на дорогах», — говорится в сообщении.

При этом платными останутся огороженные плоскостные парковки со шлагбаумами

Плату за парковку в Москве ввели в ноябре 2013 года. Власти столицы последовательно расширяют территорию платной парковки в городе и повышают цены за стоянку автомобилей и их эвакуацию в случае нарушения правил. Так, в декабре 2015 года зоны платной парковки появились еще на 291 участке улиц Москвы, с 26 декабря 2016 года платные парковки заработали еще на 206 улицах Москвы.

Как ранее пояснили в департаменте транспорта, точечное расширение парковочного пространства коснется только 4% (206 улиц) от общего числа улиц города — это очаги ДТП и места наибольшего скопления автомобилей.

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