Дзюдоисты из разных регионов России сразятся в Хабаровске

За победу будут бороться юноши и девушки в возрасте до 23 лет. Поединки пройдут в 14 весовых категориях по индивидуальным зачетам. Лучших дзюдоистов наградят кубками, памятными медалями и грамотами.

Состязания начнутся в 11:00 в бывшем Ледовом дворце (УКСК стадиона имени Ленина). Для зрителей вход свободный, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной федерации дзюдо.