Житель Кузбасса убил напарника и сжег тело в печи

27-летний житель Мариинска отправится в колонию за убийство напарника.

Суд вынес приговор мужчине по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области. 27-летний мужчина и его 42-летний напарник распивали спиртные напитки в помещении котельной, где они работали. В какой-то момент пострадавший напарник оскорбительно высказался о матери осужденного. Тот не сдержался и ударил обидчика металлической трубой по голове. 42-летний мужчина скончался на месте. Осужденный решил скрыть следы преступления и сжег тело напарника в печи.

В полицию обратились родственники пострадавшего. В марте 2016 года полицейские нашли очевидцев, знавших о преступлении. В связи с неопровержимыми доказательствами обвиняемый сознался в убийстве. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.