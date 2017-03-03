Житель Кузбасса убил напарника и сжег тело в печи
Инцидент произошел в марте 2015 года.
Инцидент произошел в марте 2015 года.
27-летний житель Мариинска отправится в колонию за убийство напарника.
Суд вынес приговор мужчине по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщает
В полицию обратились родственники пострадавшего. В марте 2016 года полицейские нашли очевидцев, знавших о преступлении. В связи с неопровержимыми доказательствами обвиняемый сознался в убийстве. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.