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13:31 (мск), источник: Моя Планета

Под Калининградом нашли «кровь дракона»

В поселке Янтарный Калининградской области найден уникальный самородок, цвет которого называется «кровью дракона».

Фотографии самородка опубликовал глава администрации городского округа Алексей Заливатский на своей странице в Facebook.

Масса камня составляет 1,32 кг — то есть, она сравнительно большая, но отнюдь не уникальная. Необычен именно цвет — куски янтаря такого окраса встречаются чрезвычайно редко.

За день до этого на местном комбинате обнаружили самородок весом 2,36 кг.

Как рассказывала «Моя Планета», интерес представляют не только куски янтаря, но и то, что порою находится у них внутри. Так, в самородках попадаются древние грибы, ящерицы, хвосты динозавров, хищные растения, прекрасные цветы и многое другое.

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