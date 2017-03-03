Под Калининградом нашли «кровь дракона»

Фотографии самородка опубликовал глава администрации городского округа Алексей Заливатский на своей странице в Facebook.

Масса камня составляет 1,32 кг — то есть, она сравнительно большая, но отнюдь не уникальная. Необычен именно цвет — куски янтаря такого окраса встречаются чрезвычайно редко.

За день до этого на местном комбинате обнаружили самородок весом 2,36 кг.