Под Калининградом нашли «кровь дракона»
В поселке Янтарный Калининградской области найден уникальный самородок, цвет которого называется «кровью дракона».
В поселке Янтарный Калининградской области найден уникальный самородок, цвет которого называется «кровью дракона».
Фотографии самородка опубликовал глава администрации городского округа Алексей Заливатский на своей странице в Facebook.
Масса камня составляет 1,32 кг — то есть, она сравнительно большая, но отнюдь не уникальная. Необычен именно цвет — куски янтаря такого окраса встречаются чрезвычайно редко.
За день до этого на местном комбинате обнаружили самородок весом 2,36 кг.
Как рассказывала «Моя Планета», интерес представляют не только куски янтаря, но и то, что порою находится у них внутри. Так, в самородках попадаются древние грибы, ящерицы, хвосты динозавров, хищные растения, прекрасные цветы и многое другое.