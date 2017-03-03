Десять тысяч заявок на дальневосточный гектар поступило в Хабаровском крае

На получение земли в районе имени Лазо подали 1722 заявки, в Хабаровском районе — 1010, в Советско-Гаванском районе — 483, в Амурском районе — 460. Отмечается, что активность проявляют не только жители края, но и выходцы из Московской и Ростовской областей, Республики Крым и Краснодарского края, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Напомним, с 1 февраля право оформить дальневосточный гектар получили все граждане России.