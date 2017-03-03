Десять тысяч заявок на дальневосточный гектар поступило в Хабаровском крае
В Хабаровском крае поступило десять тысяч заявок на дальневосточный гектар. С получателями участков заключено 1644 договора.
В Хабаровском крае поступило десять тысяч заявок на дальневосточный гектар. С получателями участков заключено 1644 договора.
На получение земли в районе имени Лазо подали 1722 заявки, в Хабаровском районе — 1010, в
Напомним, с 1 февраля право оформить дальневосточный гектар получили все граждане России.