В Новосибирске потеплеет до +2 на выходных
В Новосибирске на выходных будет пасмурно и тепло, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
В Новосибирске на выходных будет пасмурно и тепло, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Погода».
Согласно данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», температура воздуха днем составит -1..-3 °C, небольшой снег. температура воздуха днем составит -1..-7°C, днем −1…+1°C, снег.
Ночью в воскресенье температура составит −6…−8°C, днем 0…+2°C, небольшой снег.
По данным сервиса «Яндекс. Погода, днем в четверг столбик термометра покажет -4°C, небольшой снег.
В ночь на пятницу температура составит -6 °C, днем -3 °C, небольшой снег.
В ночь на субботу столбик термометра покажет -6°C, днем -2°C, снег.
Ночью в воскресенье температура составит -9°C, днем -5°C, небольшой снег.