Запретить смартфоны в школах планируют в Астане

Власти Астаны рассматривают вопрос введения запрета на смартфоны в общеобразовательных школах.

«Во-первых, пользование смартфонами отрицательно влияет на образовательный процесс. Во-вторых, дети часто теряют телефоны, либо возникают случаи отъема телефонов, поэтому эта мера предпринимается для обеспечения безопасности детей», — цитирует inform.kz замглавы управления образования Астаны Ануара Жангозина.

Две столичные школы уже ввели запрет на дорогие «умные» телефоны, что не вызвало волны недовольства.



В остальных школах планируется до 6 марта провести родительские собрания для обсуждения инициативы. В случае положительной реакции родителей запрет на смартфоны в столичных школах может вступить в силу уже в апреле.