Запретить смартфоны в школах планируют в Астане
Управление образования столицы мотивировало инициативу соображениями безопасности и качества образовательного процесса.
Управление образования столицы мотивировало инициативу соображениями безопасности и качества образовательного процесса.
Власти Астаны рассматривают вопрос введения запрета на смартфоны в общеобразовательных школах.
«Во-первых, пользование смартфонами отрицательно влияет на образовательный процесс.
Две столичные школы уже ввели запрет на дорогие «умные» телефоны, что не вызвало волны недовольства.
В остальных школах планируется до 6 марта провести родительские собрания для обсуждения инициативы. В случае положительной реакции родителей запрет на смартфоны в столичных школах может вступить в силу уже в апреле.