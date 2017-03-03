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08:57 (мск), источник: 365info.kz

Запретить смартфоны в школах планируют в Астане

Управление образования столицы мотивировало инициативу соображениями безопасности и качества образовательного процесса.

Источник: 365info.kz

Власти Астаны рассматривают вопрос введения запрета на смартфоны в общеобразовательных школах.

«Во-первых, пользование смартфонами отрицательно влияет на образовательный процесс. Во-вторых, дети часто теряют телефоны, либо возникают случаи отъема телефонов, поэтому эта мера предпринимается для обеспечения безопасности детей», — цитирует inform.kz замглавы управления образования Астаны Ануара Жангозина.

Две столичные школы уже ввели запрет на дорогие «умные» телефоны, что не вызвало волны недовольства.

В остальных школах планируется до 6 марта провести родительские собрания для обсуждения инициативы. В случае положительной реакции родителей запрет на смартфоны в столичных школах может вступить в силу уже в апреле.

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