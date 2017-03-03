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08:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

«Блинное» торжество. Сожжение чучела показало, что весна будет теплой

Наши предки говорили, что, если погода балуется: то оттепель пошлёт, то морозами ударит, это значит одно — весна с зимой борется.

В последний день масленичного гуляния журналисты еженедельника «АиФ — Кузбасс» вместе с читателями всеми силами помогали весне победить.

Сразу у центрального входа в музей-заповедник «Томская писаница» гостей встречают скоморохи: приглашают на весёлый праздник. Чуть проходишь дальше — навстречу ходулисты в разноцветных одеяниях приветствуют посетителей и машут руками. Со всех сторон раздаётся смех, играет русская народная музыка. То здесь то там ходят ряженые девки и парни в старинных ярких одеждах и ростовые куклы сказочных персонажей и животных. А как привлекает внимание передвижной кукольный театр «Раёк», из которого высунулись скоморошки! Видно сразу: широк будет праздник!

Раззудись, размахнись….

В «Сказке» (так называется одна из площадок праздника) малышей знакомят с масленичными традициями, а взрослым их напоминают — вдруг забыли. Но не одними словами, а и наглядно. Вот уже на бревно два парня лет по 10−12 лезут драться мешками. Один замахивается и сразу же слетает вниз, потеряв равновесие. Противник хохочет! После мальчишек на бревно лезут хрупкие девочки. Но им и мешки не поднять, а битву не осилить и подавно. Посмеялись да и сошли на землю. После присоединились и взрослые — началась настоящая битва! Но, конечно, понарошку.

На центральной сцене задорно танцует ансамбль «Кузбасс», душевно поёт вокальный коллектив «Златозорье» и солистка Татьяна Демина. Дети и взрослые неотрывно смотрят на сцену. Не обходится и без главной масленичной забавы — лазанья на столб за подарками. Тьма зрителей собралась у него, чтобы посмотреть, кто одолеет высоченный столб. Желающих побороться за призы собралось немало. Готовые, все полураздетые собрались у места состязания и ждут своей очереди. Первый лезет — победа! Второму зрители беспрестанно подсвистывают и хлопают, а он всё же соскальзывает. Третий долез до конца — порадует семью микроволновкой. А в очереди ещё четверо….

На спортивной площадке перетягивают канаты, играют в хоккей в валенках, забрасывают кольца на самовар и, конечно, поднимают гирю. Силачей немного — всего четверо. Первый жмёт гирю три раза, второй — едва отрывает её от плеча, третий под свист и одобрение болельщиков поднимает 15 раз, а четвёртый — 30! Побить рекорд вызываются ещё трое. Один «провалился», второй с ходу поднимает гирю 40 раз. А последний участник медленно и технично выжимает её 42 раза. Публика в шоке и восторге!

За деньги и за так.

После молодецких гуляний, уставший и весёлый, народ мог бесплатно выпить чаю на травах в губернской чайной и наесться вдоволь блинов, шашлыков, плова — но уже за отдельную плату. Развлечения для народа тоже были платные и бесплатные. Желающих покататься с длинных ледяных горок на санках-«плюшках» было хоть отбавляй, сделать круг на ездовых маламутах, посмотреть на лесных зверей из зоопарка, где медведя, сибирского хозяина тайги, «закормили» сгущёнкой, фруктами, сладостями и хлебом, — тоже набралось довольно.

Но зиму не проводишь без сожжения её чучела — к концу праздника люд собрался в большущий круг у соломенной зимушки Мораны. Зима занялась и за пару минут вся без остатка сгорела — значит, тепла скоро ждать, а год будет плодородным, богатым на урожай и принесёт много хорошего.

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