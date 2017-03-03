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09:37 (мск), источник: ТАСС

Омская область готова эвакуировать почти 95 тысяч человек в случае сильного паводка

В регионе создан 441 пункт временного размещения, где будет организовано питание, охрана общественного порядка и вывоз мусора.

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 3 марта. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область готова при наступлении паводка эвакуировать из зоны подтопления и расселить в стационарных пунктах временного размещения почти 95 тыс. человек, сообщили в региональном управлении МЧС России.

«В Омской области создан 441 пункт временного размещения общей вместимостью 94,879 тыс. человек, которые предназначены для приема и временного жизнеобеспечения населения, эвакуированного из зоны чрезвычайной ситуации», — уточнили в ведомстве.

В пунктах временного размещения соблюдены все требования санитарных норм, будет организовано питание, охрана общественного порядка и вывоз мусора.

По словам главы омского МЧС Владимира Корбута, спасатели готовятся к максимально негативному сценарию прохождения паводка. Высота снежного покрова уже сейчас превышает обычную в 2−2,5 раза. Серьезному риску подтопления в Омской области подвержены 96 населенных пунктов Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского и Черлакского районов.

Правительство Омской области и МЧС начали подготовку к прохождению паводка еще осенью прошлого года. Около 3 тыс. водопропускных сооружений под дорогами было очищено и законсервировано до весны, прорыто большое количество водоотводящих каналов в населенных пунктах, куплено 5 насосных станций производительностью 100 литров в секунду и рукавами длиной до 2 км. Для оказания помощи населению в период ледохода будут задействованы четыре судна на воздушной подушке и, в случае острой необходимости, санитарная авиация. Пополняются запасы медикаментов, продовольствия и фуража в населенных пунктах, оторванных от райцентров.

В 2016 году в Омской области от паводка пострадали более 20 районов, 96 населенных пунктов, 157 объектов инфраструктуры, более 20 тыс. человек. На ликвидацию последствий было направлено 330 млн рублей федеральных и областных средств. Восстановление пострадавших дорог, мостов и прочих объектов инфраструктуры продолжается до сих пор.

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