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11:02 (мск), источник: AmurMedia.ru

Президент наградил медалью директора Хабаровского филиала «Микрохирургия глаза»

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.

Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени директора Хабаровского филиала федерального автономного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс “Микрохирургия глаза” имени академика С. Н. Федорова» Виктора Егорова. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации, сообщает ИА AmurMedia.

За заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин наградил группу представителей различных профессий орденами и медалями «за большой вклад».

Среди награжденных — директор Хабаровского филиала федерального автономного учреждения «Межотраслевой научно-технический комплекс “Микрохирургия глаза” имени академика С. Н. Федорова» Виктор Егоров.

Соответствующий указ президент подписал 1 марта.

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