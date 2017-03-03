Президент наградил медалью директора Хабаровского филиала «Микрохирургия глаза»
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовой информации.
Хабаровск, 3 марта, AmurMedia.
Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени директора Хабаровского филиала федерального автономного учреждения «Межотраслевой
За заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин наградил группу представителей различных профессий орденами и медалями «за большой вклад».
Среди награжденных — директор Хабаровского филиала федерального автономного учреждения «Межотраслевой
Соответствующий указ президент подписал 1 марта.