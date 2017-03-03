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09:32 (мск), источник: ТАСС

Роспатент открыл в Новосибирске единственный филиал института промышленной собственности

По словам главы ведомства, город был выбран из-за своего научного потенциала.

НОВОСИБИРСК, 3 марта. /ТАСС/. Единственный филиал Федерального института промышленной собственности (ФИПС), подведомственный Роспатенту, открылся в Новосибирске. Город был выбран из-за своего научного потенциала, сообщил журналистам глава Роспатента Григорий Ивлиев.

«Мы рассчитываем на экспертов из Новосибирска, крупного промышленного центра. Здесь есть люди, которые укрепят наш институт», — сказал Ивлиев.

Филиал в Новосибирске — единственное региональное отделение ФИПС. «В других регионах работа идет через центры поддержки технологий, более мобильные структуры. Мы рассчитываем, что экспертиза в Новосибирске будет на таком же уровне, как и в Москве. Новосибирск, в первую очередь, получит создание комфортной технологической среды», — отметил глава Роспатента.

Федеральный институт промышленной собственности опосредует взаимодействие изобретателей и рационализаторов с государственными структурами.

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