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09:47 (мск), источник: Вести Приморье

Автобизнес Приморья ждет упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные иностранные автомобили

Упрощенный порядок установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» будет принят для подержанных иностранных машин, ввозимых на территорию РФ. По словам представителей автомобильного бизнеса Приморья, от этого решения зависит будущее десятков предприятий малого и среднего бизнеса края.

Источник: Вести Приморье

Как отметил руководитель компании «Таможенный портал» Роман Султанов, представители автомобильного бизнеса находятся в ожидании соответствующих нормативных документов по упрощенному порядку установки системы.

«На днях заместитель полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что Минпромторг РФ и соответствующие коммерческие организации уже занимаются разработкой, проектированием и изготовлением приборов, которые можно будет устанавливать на подержанные автомобили. Именно об этом говорил губернатор Приморья на встрече с представителями автомобильного бизнеса. Владимир Миклушевский неоднократно подчеркивал, что система ГЛОНАСС важна, и отменять ее для автомобилей б/у не намерены, но необходимо разработать упрощенный порядок для этой категории машин, и Минпромторгу дано соответствующее поручение. И мы ждем разъяснений от федерального ведомства. Да, паспорта технических средств на “застрявшие” иномарки большая часть автовладельцев получила, но это только вершина айсберга, лишь 10% проблемы. Людей волнует, как работать дальше, будущее малого и среднего бизнеса, который составляет основу экономики края», — сообщил он.

Представитель инициативной группы предпринимателей добавил, только в Приморье это сотни предприятий, в которых заняты несколько тысяч человек. Главная задача сейчас — сохранить рабочие места.

«По сути мы находимся в простое с 1 января, но продолжаем выплачивать заработную плату коллективам, которые подбирали долгие годы, аренду, налоги и другие платежи. Мы готовы ждать, главное знать, что вопрос будет окончательно урегулирован, чтобы мы могли продолжить свою работу. Но если процесс затянется, многие компании могут закрыться», — подчеркнул Роман Султанов.

Отметим, губернатор Приморья Владимир Миклушевский лично выступил в защиту автомобильной общественности края, обратившись к заместителю Председателя Правительства РФ — Полпреду Президента в ДФО Юрию Трутневу.

«Под запрет попали подержанные автомобили и новые машины, ввозимые индивидуально, об этих категориях в Минпромторге, готовившем технический регламент Таможенного союза, попросту забыли. А для нас, дальневосточников, это очень важный вопрос. К сожалению, так бывает, все мы помним ситуацию с системой “Платон”, я тогда также выступил в защиту автомобилистов, ситуацию быстро исправили. На этот раз пострадал в основном малый и средний бизнес, я считаю, что власть не имеет права такими неуклюжими действиями мешать людям работать. В Правительстве приняты необходимые решения, в ближайшее время ситуация будет полностью урегулирована. Обещаю, что мы доведем это дело до логического конца», — заявил Владимир Миклушевский.

Губернатор Приморья подчеркнул, «ЭРА-ГЛОНАСС» — большой шаг вперед с точки зрения безопасности вождения, однако регламент необходимо доработать, и над этим сейчас работает Минпромторг, соответствующее поручение было дано Председателем Правительства Дмитрием Медведевым.

ПТС на ввезенные автомобили без системы «ГЛОНАСС» таможенные органы Приморья начали выдавать с 17 февраля.

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей — обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

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