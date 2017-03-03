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09:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Студентка политехнического лицея пропала в Новосибирске

Оксана Бекаева пропала 23 февраля — она ушла из общежития Новосибирского политехнического лицея, находящегося на улице Российская, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Поисковый отряд “Маяк” Новосибирск».

Студентка политехнического лицея пропала в Новосибирске, информация сообщается в группе «ВКонтакте» «Поисковый отряд “Маяк” Новосибирск».

Оксана Бекаева пропала 23 февраля — она ушла из общежития Новосибирского политехнического лицея, находящегося на улице Российская, 5/1, и до настоящего момента её местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 25 лет, рост 156−158 см, плотного телосложения, волосы прямые темные.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего просим сообщить в полицию по телефонам, 02, 102, с мобильного 020, 232−18−69 (Отдел розыска ОП № 10 «Советский»), 232−19−02, 330−02−02 (Дежурная часть ОП № 10 «Советский») или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−0911.

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