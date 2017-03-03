Студентка политехнического лицея пропала в Новосибирске

Оксана Бекаева пропала 23 февраля — она ушла из общежития Новосибирского политехнического лицея, находящегося на улице Российская, 5/1, и до настоящего момента её местонахождение неизвестно.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего просим сообщить в полицию по телефонам, 02, 102, с мобильного 020, 232−18−69 (Отдел розыска ОП № 10 «Советский»), 232−19−02, 330−02−02 (Дежурная часть ОП № 10 «Советский») или на номер ДПСО «Маяк» 8−951−393−0911.