Омички не бросают работать и после 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

В регионе проживает 395 тыс. пенсионерок, что составляет 2/3 от общего числа пенсионеров. Средняя пенсия у женщин составляет 11,8 тыс. рублей.