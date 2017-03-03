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08:50 (мск), источник: АиФ Омск

Омички не бросают работать и после 80 лет

Самой пожилой пенсионерке в регионе исполнилось 109 лет.

Омички не бросают работать и после 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФР.

В регионе проживает 395 тыс. пенсионерок, что составляет 2/3 от общего числа пенсионеров. Средняя пенсия у женщин составляет 11,8 тыс. рублей.

«Самая пожилая пенсионерка 1908 года рождения проживает в Октябрьском округе г. Омска. Среди тех, кто достиг 80-летнего рубежа и даже перешагнул его, продолжают работать 70 женщин. Самых возрастных из них три — им по 88 лет. Максимальный стаж (55 лет) имеет 101-летняя омичка, трудившаяся с 20 лет. Раньше всех (с 14 лет) начали карьеру трое ныне 100-летних жительниц области», — сообщили в пресс-службе.

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