Омички не бросают работать и после 80 лет
Самой пожилой пенсионерке в регионе исполнилось 109 лет.
Самой пожилой пенсионерке в регионе исполнилось 109 лет.
Омички не бросают работать и после 80 лет. Об этом сообщает
В регионе проживает 395 тыс. пенсионерок, что составляет 2/3 от общего числа пенсионеров. Средняя пенсия у женщин составляет 11,8 тыс. рублей.
«Самая пожилая пенсионерка 1908 года рождения проживает в Октябрьском округе г. Омска. Среди тех, кто достиг 80-летнего рубежа и даже перешагнул его, продолжают работать 70 женщин. Самых возрастных из них три — им по 88 лет. Максимальный стаж (55 лет) имеет 101-летняя омичка, трудившаяся с 20 лет. Раньше всех (с 14 лет) начали карьеру трое ныне 100-летних жительниц области», — сообщили в