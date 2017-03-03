В июле 2017 года в Казани впервые пройдут соревнования Red Bull Air Race
Этап чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race в Казани пройдет
Этап чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race в Казани пройдет
Вопросы организации мероприятия обсудили на встрече президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор Red Bull Air Race Эрих Вольф.
Предполагается, что авиагонки пройдут над Казанкой вдоль Кремлевской набережной, а
В конце встречи было подписано соглашение об организации и проведении в Казани этапа чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race в 2017, а также в 2018 и 2019 годах.