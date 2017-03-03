В июле 2017 года в Казани впервые пройдут соревнования Red Bull Air Race

Вопросы организации мероприятия обсудили на встрече президент Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор Red Bull Air Race Эрих Вольф.

Предполагается, что авиагонки пройдут над Казанкой вдоль Кремлевской набережной, а взлетно-посадочной полосой станет территория автодрома «KazanRing». 6—7 июля в Казань приедут команды и организаторы Red Bull Air Race, которые будут подготавливать технику и трассу соревнований.

В конце встречи было подписано соглашение об организации и проведении в Казани этапа чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race в 2017, а также в 2018 и 2019 годах.