На западе Кубани возможен дождь
В западной части Краснодарского края возможен кратковременный дождь с грозой.
В западной части Краснодарского края возможен кратковременный дождь с грозой.
Ветер переменных направлений — 2−7 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла, местами до +20.
На Черноморском побережье также возможен дождь. Ветер южный,
В Краснодаре осадков не ожидается. Ветер переменных направлений — 2−7 м/с. Температура воздуха 15−18 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы — 756 миллиметров ртутного столба.