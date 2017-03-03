На западе Кубани возможен дождь

Ветер переменных направлений — 2−7 м/с, с порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла, местами до +20.

На Черноморском побережье также возможен дождь. Ветер южный, юго-восточный с переходом на северо-западный — 6−11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха до 16 тепла.

В Краснодаре осадков не ожидается. Ветер переменных направлений — 2−7 м/с. Температура воздуха 15−18 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы — 756 миллиметров ртутного столба.