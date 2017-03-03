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09:55 (мск), источник: 112.ua

В Украине сегодня день траура по погибшим во Львовской шахте горнякам

В полдень минутой молчания почтут память шахтеров, целый день будут приспущены флаги.

Источник: 112.ua

В Украине 3 марта день траура по погибшим горнякам вследствие обвала на шахте «Львовуголь». Соответствующий указ вчера подписал президент Украины Петр Порошенко.

В частности, целый день будет приспущен государственный флаг Украины. В полдень минутой молчания почтут память погибших шахтеров.

Сегодня отменяются все развлекательно-концертные мероприятия, соответствующие изменения должны были внести в программы теле- и радиопередач.

Напомним, 2 марта во Львовской области на шахте № 10 «Степная» ОАО «Львовуголь» произошел взрыв, который привел к обрушению горной породы. На момент взрыва в шахте находились 172 горняка, непосредственно на аварийном участке — 34 человека. Восемь горняков погибли, остальных подняли на поверхность; 14 из них госпитализированы. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По факту гибели шахтеров возбуждено уголовное дело.

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