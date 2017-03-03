В Крыму дожди, туман и до +13
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове в конце рабочей недели прогнозируются небольшие осадки, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове в конце рабочей недели прогнозируются небольшие осадки, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«3 марта в Крыму переменная облачность. Местами небольшой дождь, туман. Ветер
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