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09:43 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму дожди, туман и до +13

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). На крымском полуострове в конце рабочей недели прогнозируются небольшие осадки, сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Источник: РИА "Новости"

«3 марта в Крыму переменная облачность. Местами небольшой дождь, туман. Ветер северо-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью — от +2 до +7, днем воздух прогреется до 13 градусов тепла», — рассказали синоптики.

В городе-герое Севастополе в пятницу осадков не предвидится. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла.

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