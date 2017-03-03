Московский художник нарисует самое большое граффити мира в Выксе

Московский художник Миша Most нарисует самое большое граффити мира в Выксе. Огромный рисунок появится на стене Выксунского металлургического завода. Всего на конкурс было подано 260 заявок от мастеров из 34 стран мира. Работа-победитель представляет собой эскизы ежедневной реальной жизни завода.

Московский художник Миша Most начнет расписывать стену здания в Выксе 15 марта. За свою работу он получит премию в 1 млн рублей.