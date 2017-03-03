Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего»
Украинский генерал предрек захват ополченцами всего Донбасса
Реакция украинского бизнесмена на требование платить налоги в ДНР
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Против нескромностей: иранское ТВ «прикрыло» тело Шарлиз Терон Борцы за нравственность заретушировали участниц церемонии «Оскар»
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
«Исчезнет через 60 дней»: Захарченко предрек гибель Украины
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Работа, которая вас убивает
Британец выжил после удаления девяти органов
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
09:38 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Сбившей во Владивостоке молодую пару Нонне Лепехиной дали 4 года колонии-поселения

Общая сумма исковых требований родственников, которые удовлетворил суд, составила 2 млн рублей, еще 60 тысяч составили судебные издержки.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.

К 4 годам заключения в колонии-поселении, выплате 2,06 млн рублей и запрету на управление автомобилем на два года приговорили Нонну Лепехину, сбившую насмерть во Владивостоке на «зебре» молодую пару. Девушку взяли под стражу в зале суда. Оглашение приговора состоялось сегодня, 3 марта во Фрунзенском районном суде. В своем последнем слове девушка сказала, что раскаивается, и просит не судить ее строго, сообщает ИА PrimaMedia.

Оглашение приговора должно было состояться еще три дня назад, однако суд ограничился прением сторон, во время которых выступили государственный обвинитель, потерпевшие — родные погибших Дмитрия Чадова и Ксении Казаченок, а также защита подсудимой.

На сегодняшнее заседание, которое состояло из двух частей, пришли все участники процесса: Нонна Лепехина, мать и отец Дмитрия Чадова, а также мать и брат Ксении Казаченок.

До обеда суд заслушал последнее слово подсудимой, которая вновь заявила, что раскаивается в содеянном, и попросила инстанцию не быть к ней слишком строгой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Рецепт выходного дня от Марко Мельпиньяно: запечённые баклажаны «Пармиджана»
Генерал ВВС США заявил об инцидентах с самолетами НАТО и России
«Ъ»: в России может появиться единый регулятор алкоголя и табака
Боксер Поветкин отстранен от участия в боях и оштрафован
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка
Правительство отказалось от продажи спиртовых настоек по рецепту
Конгресс США предложил вдвое сократить военную помощь Украине
Вице-президент США пользовался личной почтой по госделам
Спорт
Тренерский штаб сборной России не устраивает поведение Кокорина По словам главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, футболисты национальной команды должны соответствующе себя вести как на поле, так и вне его
Авто
Фото дня: инженеры завода разбили редкое авто за $100 000 Досадный случай произошел в английском городе Малверн, в котором проходил тест-драйв уникального автомобиля
Hi-Tech
10 опций WhatsApp, о которых вы могли не знать Мессенджеры окончательно вытеснили смс из нашей жизни. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых, полезных и интересных опций популярного мессенджера, о которых вы могли не знать
Кино
Дженнифер Лопез представила продолжение «Оттенков синего» Второй сезон подряд певица и актриса играет мать-одиночку и коррумпированного лейтенанта полиции
Недвижимость
Эксперты: участки в Подмосковье подорожают в 20 раз
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео) Певица выложила в соцсети ролик, на котором трехлетний Гарри Галкин кружится под музыку, как настоящий артист балета.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь