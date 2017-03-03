Сбившей во Владивостоке молодую пару Нонне Лепехиной дали 4 года колонии-поселения

Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.

К 4 годам заключения в колонии-поселении, выплате 2,06 млн рублей и запрету на управление автомобилем на два года приговорили Нонну Лепехину, сбившую насмерть во Владивостоке на «зебре» молодую пару. Девушку взяли под стражу в зале суда. Оглашение приговора состоялось сегодня, 3 марта во Фрунзенском районном суде. В своем последнем слове девушка сказала, что раскаивается, и просит не судить ее строго, сообщает ИА PrimaMedia.

Оглашение приговора должно было состояться еще три дня назад, однако суд ограничился прением сторон, во время которых выступили государственный обвинитель, потерпевшие — родные погибших Дмитрия Чадова и Ксении Казаченок, а также защита подсудимой.

На сегодняшнее заседание, которое состояло из двух частей, пришли все участники процесса: Нонна Лепехина, мать и отец Дмитрия Чадова, а также мать и брат Ксении Казаченок.

До обеда суд заслушал последнее слово подсудимой, которая вновь заявила, что раскаивается в содеянном, и попросила инстанцию не быть к ней слишком строгой.