Сбившей во Владивостоке молодую пару Нонне Лепехиной дали 4 года колонии-поселения
Общая сумма исковых требований родственников, которые удовлетворил суд, составила 2 млн рублей, еще 60 тысяч составили судебные издержки.
Общая сумма исковых требований родственников, которые удовлетворил суд, составила 2 млн рублей, еще 60 тысяч составили судебные издержки.
Владивосток, 3 марта, PrimaMedia.
К 4 годам заключения в
Оглашение приговора должно было состояться еще три дня назад, однако суд ограничился прением сторон, во время которых выступили государственный обвинитель, потерпевшие — родные погибших Дмитрия Чадова и Ксении Казаченок, а также защита подсудимой.
На сегодняшнее заседание, которое состояло из двух частей, пришли все участники процесса: Нонна Лепехина, мать и отец Дмитрия Чадова, а также мать и брат Ксении Казаченок.
До обеда суд заслушал последнее слово подсудимой, которая вновь заявила, что раскаивается в содеянном, и попросила инстанцию не быть к ней слишком строгой.