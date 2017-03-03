Уик-энд екатеринбуржцы проведут в грязевых «ваннах»
С мокрым снегом.
С мокрым снегом.
В выходные температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до плюс 5 градусов — снежные кучи окончательно поплывут.
Днем 3 марта осадков не ожидается, однако небо затянут облака. Столбик термометра задержится на отметке плюс 3. Ветер будет дуть с
4 марта потеплеет до плюс 5. В течение дня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. 5 марта зарядит мокрый снег, температура днем опустится на 1−2 градуса.