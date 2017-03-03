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09:54 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Уик-энд екатеринбуржцы проведут в грязевых «ваннах»

С мокрым снегом.

Источник: УралИнформБюро

В выходные температура воздуха в Екатеринбурге поднимется до плюс 5 градусов — снежные кучи окончательно поплывут.

Днем 3 марта осадков не ожидается, однако небо затянут облака. Столбик термометра задержится на отметке плюс 3. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5−10 метров в секунду, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском гидрометцентре.

4 марта потеплеет до плюс 5. В течение дня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. 5 марта зарядит мокрый снег, температура днем опустится на 1−2 градуса.

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