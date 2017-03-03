Прокуратура потребовала от налоговой вернуть жительнице Калининграда «лишние» деньги
Прокуратура потребовала от межрайонной инспекции ФНС вернуть жительнице Калининграда лишние деньги, которые она заплатила по транспортному налогу.
Прокуратура потребовала от межрайонной инспекции ФНС вернуть жительнице Калининграда лишние деньги, которые она заплатила по транспортному налогу.
Женщина сама обратилась в надзорное ведомство.
Как выяснилось, владелица транспортного средства долгое время не делала выплаты и налоговая обратилась в суд. В результате с местной жительницы решили взыскать задолженность. На основании судебных приказов приставы принудительно сняли со счёта женщины 50 тысяч рублей.
Примерно в это же время должница сама выплатила часть денег. «В результате произошла переплата на 40 тысяч рублей. При таких обстоятельствах излишне взысканная сумма по уплате транспортного налога подлежит возврату заявительнице», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
По закону налоговая должна была перечислить женщине лишние деньги в течение месяца, но ведомство этого не сделало. Прокурор внёс представление начальнику межрайонной инспекции ФНС № 8 по Калининграду, после чего жительнице города вернули всю сумму.