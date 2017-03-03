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12:18 (мск), источник: Калининград.Ru

Прокуратура потребовала от налоговой вернуть жительнице Калининграда «лишние» деньги

Прокуратура потребовала от межрайонной инспекции ФНС вернуть жительнице Калининграда лишние деньги, которые она заплатила по транспортному налогу.

Источник: Калининград.Ru

Женщина сама обратилась в надзорное ведомство.

Как выяснилось, владелица транспортного средства долгое время не делала выплаты и налоговая обратилась в суд. В результате с местной жительницы решили взыскать задолженность. На основании судебных приказов приставы принудительно сняли со счёта женщины 50 тысяч рублей.

Примерно в это же время должница сама выплатила часть денег. «В результате произошла переплата на 40 тысяч рублей. При таких обстоятельствах излишне взысканная сумма по уплате транспортного налога подлежит возврату заявительнице», — сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе областной прокуратуры.

По закону налоговая должна была перечислить женщине лишние деньги в течение месяца, но ведомство этого не сделало. Прокурор внёс представление начальнику межрайонной инспекции ФНС № 8 по Калининграду, после чего жительнице города вернули всю сумму.

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