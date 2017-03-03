Облачная и дождливая погода ожидается в Нижегородской области в ближайшие дни
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 3 марта синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +3 градуса. Ветер южный, 4 м/с.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 3 марта синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой дождь. Температура воздуха составит +3 градуса. Ветер южный, 4 м/с.
4 марта ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +1 градус, днем +3 градуса. Ветер