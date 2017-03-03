Разработчика транспортной схемы Екатеринбурга вызвали в прокуратуру

Причиной объяснений в прокуратуре стал один из запросов депутата Екатеринбургской городской думы Олега Хабибуллина. Руководитель фонда посчитала такую активность депутата «мерзким».

Руководителя фонда содействию развития городов «Город.PRO» Ларису Бузунову в пятницу, 3 марта, вызвали в прокуратуру. Об этом одна из разработчиков транспортной схемы в Екатеринбурге сообщила на странице в Facebook.

«Все же все понимают, как понимают и то, что ничего за этим не последует, — отметила Бузунова. — Вот что мерзко. Начиная значимый городской проект с иностранным консультантом, непременно ожидаешь звонка и бесед от ФСБ, различных “депутатских” запросов и походов в прокуратуру».

Лариса Бузунова назвала такую ситуацию ненормальной, когда депутат начинает «имитировать свою депутатскую деятельность».

«Особенно когда едешь на служебном автомобиле с водителем и наблюдаешь из окна авто за этим общественным транспортом», — заключила она.

Ранее похожий депутатский запрос отправлял в Генпрокуратуру депутат Государственной думы РФ от Свердловской области Андрей Альшевских.

Напомним, что транспортную реформу в Екатеринбурге перенесли на 2019-й год.