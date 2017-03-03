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11:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Уровень Байкала упал на 3 см за прошедшую неделю

Сейчас он составляет 456,00 метров.

Источник: IrkutskMedia.ru

Уровень воды в Байкале опустился на 3 см и теперь составляет 456,00 метра. Стоит отметить, что максимальная отметка 456,5 метра наблюдалась 25—28 сентября. Сбросные расходы через Иркутский гидроузел осуществляются в размере 1,2 тысячи кубометров в секунду. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Росводресурсы.

«Водохранилища Ангаро-Енисейского каскада работают в установленном режиме. Продолжается сработка Саяно-Шушенского и Красноярского водохранилищ на реке Енисей, Братского водохранилища на реке Ангара. Уровень воды в озере Байкал на 2 марта составляет 456,00 метров ТО», — говорится в сообщении.

Напомним, ситуация с уровнем воды в озере стала критической осенью 2014 года. Изначально тревогу забили в Бурятии, затем — в Иркутской области. Ученые объяснили снижение уровня малым количеством осадков и, как следствие, небольшим поступлением воды в Байкал. В январе 2015 года в Приангарье был введен режим повышенной готовности. Уровень упал ниже критической отметки более чем на 10 см. Только в июне он превысил эту отметку.

По словам специалистов Иркутского гидрометцентра, низководность Байкала наблюдается в Приангарье уже второй год. Наполнение притоков озера талыми водами началось в мае.

Стоит отметить, что после строительства Иркутской гидроэлектростанции уровень Байкала 11 раз за 50 лет опускался ниже критической отметки. Специалисты Гидрометцентра России подчеркнули, что это не вызвало существенных экологических и социальных последствий и «ничего критичного и катастрофичного при этом не произошло».

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