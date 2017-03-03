В Братске начато строительство филиала Иркутского диагностического центра

Филиал Иркутского областного клинического консультативно-диагностического центра в Братске примет первых пациентов в 2018 году. Об этом 3 марта 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление губернатора Сергея Левченко во время торжественной церемонии закладки памятной капсулы в честь начала строительства учреждения.

Филиал в Братске построят в поселке Энергетик рядом с ключевыми транспортными развязками. Общая площадь комплекса составит 4800 кв. м. Здесь будут оказывать все виды медицинской помощи: консультативную, проводить УЗИ-исследования, лучевые исследования, будет работать отдел функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, отдел эндоскопии.

По предварительным данным, необходимый объём финансовых вложений для капитального ремонта имеющегося здания и строительства нового составляет 270 млн рублей, средства на приобретение медицинского и иного оборудования — 430 млн рублей.

Финансирование планируется вести за счет кредитных ресурсов и привлечения инвестиций АО «Корпорация развития Иркутской области». Плановые объемы медицинской помощи в первый год работы — 400 тыс. исследований в год. Кроме того, в филиале будет создано около 150 рабочих мест, как по медицинским, так и по немедицинским специальностям.

«Мы стали свидетелями поистине эпохального события. Чтобы состоялась эта торжественная церемония, понадобилось более пяти лет с момента идеи об открытии филиала до получения разрешения на строительство, — подчеркнул Сергей Левченко. — Когда пройдены и получены согласования и экспертизы, а строительная техника уже готова приступить к работам, мы смело говорим жителям Братска и соседних территорий, что через год они смогут прийти в медицинское учреждение нового типа. Где большая часть помощи будет оказываться по полисам обязательного медицинского страхования, где будут применяться передовые экспертные технологии диагностики и лечения, где будут трудиться высококвалифицированные кадры.

Губернатор сказал, что послание в памятной капсуле адресовано потомкам, которые спустя много десятилетий будут жить и развивать Иркутскую область. В послании говорится про начало масштабного строительства здания одного из передовых медицинских учреждений города, в котором смогут обслуживаться жители северных территорий области. «В этом проекте будут воплощены новые технологии нашего времени в области строительства, реализованы достижения современной медицины, использованы опыт и знания многих людей, работавших над его созданием», — сказано в письме. Участники церемонии Сергей Левченко, министр здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко, мэр Братска Сергей Серебренников, главный врач Иркутского диагностического центра Игорь Ушаков подписали текст послания потомкам, которое было вложено в капсулу.

Сергей Левченко напомнил, что Иркутский диагностический центр — первый в стране из аналогичных медучреждений открывает свой филиал. Инновационная площадка для медицинских разработок, которая активно развивается в Иркутске, теперь расширит возможности. Уникальные лечебно-диагностические методы, которые применяют врачи диагностического центра, станут доступны братчанам.