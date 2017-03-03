Санврачи проверят екатеринбургский детсад из-за кишечной инфекции
Родители сообщают о массовом заражении.
Родители сообщают о массовом заражении.
Санврачи проведут проверку в екатеринбургском детсаду № 235 по сообщению родителей о массовом отравлении воспитанников. Горожане пожаловались журналистам, что с рвотой и болью в животе слегли как минимум 12 детей.
Однако в Роспотребнадзоре на данный момент есть информация только об одном случае заболевания острой кишечной инфекцией в ДОУ.
«Один случай заражения обычно не повод для проверок, но раз родители сообщают о массовом характере отравления, наши специалисты отправятся в детский сад, чтобы разобраться», — прокомментировала «Уралинформбюро» Наталья Лукьянцева,