Санврачи проверят екатеринбургский детсад из-за кишечной инфекции

Санврачи проведут проверку в екатеринбургском детсаду № 235 по сообщению родителей о массовом отравлении воспитанников. Горожане пожаловались журналистам, что с рвотой и болью в животе слегли как минимум 12 детей.

Однако в Роспотребнадзоре на данный момент есть информация только об одном случае заболевания острой кишечной инфекцией в ДОУ.