Выходные в Екатеринбурге пройдут под девизом «мокрый снег»

В Екатеринбурге в выходные дни, 4 и 5 марта, ожидается плюсовая температура и осадки в виде мокрого снега, передает корреспондент «АиФ-Урал».

По данным Свердловского гидрометцентра, в столице Урала завтра ожидается от +3° до +5°, а в воскресенье — от +2° до +4°. Однако если субботний день будет облачным с небольшими прояснениями и без осадков, то в воскресенье пройдет небольшой и мокрый снег.

В целом по области температура воздуха и осадки будут аналогичными.