В мэрию Новосибирска подали уведомление о новом протестном митинге

Сегодня утром в мэрию было подано уведомление о проведении 19 марта 2017 года в 12:00 митинга против повышения тарифов ЖКХ в Новосибирске. Заявленное количество участников — до 1500 человек. На этот раз заявителями выступили Дмитрий, Сергей Дьячков и Алексей Носов.

По словам заместителя председателя новосибирского отделения партии «Яблоко» Дмитрия Холявченко, митинг будет проходить без партийных флагов и партийной символики: «Мы выступаем за общее дело».

Организаторы митинга рассчитывают, что местом его проведения вновь станет площадь Ленина.