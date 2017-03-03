В Севастополе пройдет военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг — рубеж героев»
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). В Севастополе состоится
СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар — РИА Новости (Крым). В Севастополе состоится
Об этом сообщает туристический портал Республики Крым.
Мероприятие проводит Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя. Фестиваль посвящен 99-летию образования 25-й стрелковой дивизии им. Чапаева и 75-летию парада, который прошел в Мартыновском овраге в разгар войны 24 марта 1942 года в честь 24-й годовщины со дня основания дивизии. За всю историю Великой Отечественной войны это был единственный парад, проведенный частями соединения рядом с передним краем боевых действий, пишет турпортал.
Гости мероприятия станут свидетелями реконструкции военного парада и одного из последних боев конца июня 1942 года, во время которого 25-я Чапаевская стрелковая дивизия героическими усилиями сдерживала наступление немецких войск.
Как сообщает турпортал со ссылкой на начальника
«Несмотря на то, что набор участников начался недавно, мы уже получили больше 100 заявок. Предполагаем, что в этом году в фестивале примут участие около 200 человек. Кроме того, каждый год мы стараемся дополнять традиционную программу новым интерактивными мероприятиями», — отметила она.
Традиционно фестиваль начнется с
Для гостей фестиваля предусмотрен трансфер: автобус будет ходить с 11:00 до 16:00 от конечной остановки автобуса № 103 (Инкерман, пл. 60-летия Октября, Инкерманская автостанция).