В Севастополе пройдет военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг — рубеж героев»

Об этом сообщает туристический портал Республики Крым.

Мероприятие проводит Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя. Фестиваль посвящен 99-летию образования 25-й стрелковой дивизии им. Чапаева и 75-летию парада, который прошел в Мартыновском овраге в разгар войны 24 марта 1942 года в честь 24-й годовщины со дня основания дивизии. За всю историю Великой Отечественной войны это был единственный парад, проведенный частями соединения рядом с передним краем боевых действий, пишет турпортал.

Гости мероприятия станут свидетелями реконструкции военного парада и одного из последних боев конца июня 1942 года, во время которого 25-я Чапаевская стрелковая дивизия героическими усилиями сдерживала наступление немецких войск.

Как сообщает турпортал со ссылкой на начальника информационно-издательского отдела музея Наталью Зусмановскую, фестиваль проходит уже в третий раз и с каждым годом наращивает свои масштабы.

«Несмотря на то, что набор участников начался недавно, мы уже получили больше 100 заявок. Предполагаем, что в этом году в фестивале примут участие около 200 человек. Кроме того, каждый год мы стараемся дополнять традиционную программу новым интерактивными мероприятиями», — отметила она.

Традиционно фестиваль начнется с митинга-реквиема, который пройдет у того самого грота, где с ноября 1941 по июнь 1942 года находился командный пункт 25-й стрелковой дивизии, а завершится солдатским привалом. Кроме того, гостей ждет настоящая полевая кухня.

Для гостей фестиваля предусмотрен трансфер: автобус будет ходить с 11:00 до 16:00 от конечной остановки автобуса № 103 (Инкерман, пл. 60-летия Октября, Инкерманская автостанция).