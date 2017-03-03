Под Волгоградом прокуратура помогла студентке-сироте добиться соцстипендии
Прокуратура помогла студентке, потерявшей отца во время обучения, добиться получения социальной стипендии в Камышинском районе Волгоградской области.
Прокуратура помогла студентке, потерявшей отца во время обучения, добиться получения социальной стипендии в Камышинском районе Волгоградской области.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, студентка «Камышинского
«Кроме того, после установления над девушкой опеки, соответствующее пособие ей также начислено не было. Все предусмотренные законодательством выплаты начали ей производиться колледжем только с сентября 2016 года, то есть через год с момента появления такого права», — добавили в прокуратуре.
После представления прокурора студентке возместили социальные выплаты в общей сложности на сумму в 110 000 рублей.