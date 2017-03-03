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12:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом прокуратура помогла студентке-сироте добиться соцстипендии

Прокуратура помогла студентке, потерявшей отца во время обучения, добиться получения социальной стипендии в Камышинском районе Волгоградской области.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, студентка «Камышинского индустриально-педагогического колледжа имени А. П. Маресьева» в октябре 2015 года потеряла единственного родителя — отца. Однако руководство образовательного учреждения не поставило ее на полное государственное обеспечение и не назначило ей социальную стипендию.

«Кроме того, после установления над девушкой опеки, соответствующее пособие ей также начислено не было. Все предусмотренные законодательством выплаты начали ей производиться колледжем только с сентября 2016 года, то есть через год с момента появления такого права», — добавили в прокуратуре.

После представления прокурора студентке возместили социальные выплаты в общей сложности на сумму в 110 000 рублей.

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