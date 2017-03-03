Пропавшая в Калининграде 16-летняя девушка сама вернулась домой
Пропавшая в областном центре 16-летняя девушка сама вернулась домой вечером в четверг, 2 марта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
Пропавшая в областном центре 16-летняя девушка сама вернулась домой вечером в четверг, 2 марта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в
«По предварительным данным, за время отсутствия никаких противоправных действий в отношении школьницы совершено не было», — отметил собеседник. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят разъяснительную работу с девушкой и её родителями.
Школьница ушла из дома рано утром 1 марта. На следующий день правоохранительные органы объявили, что разыскивают её.