Пропавшая в Калининграде 16-летняя девушка сама вернулась домой

«По предварительным данным, за время отсутствия никаких противоправных действий в отношении школьницы совершено не было», — отметил собеседник. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних проводят разъяснительную работу с девушкой и её родителями.

Школьница ушла из дома рано утром 1 марта. На следующий день правоохранительные органы объявили, что разыскивают её.